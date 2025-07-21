Посол Израиля в Москве досрочно завершит миссию в России

Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит миссию в октябре

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в диппредставительстве Израиля.

«Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что Гальперин завершает миссию из-за нового назначения. Дипломат возглавит европейский департамент МИД Израиля.

Ранее Симона Гальперин на брифинге для журналистов заявила, что в результате операции Израиля ядерная программа Ирана отброшена как минимум на 2-3 года. При этом, по словам дипломата, оценка последствий операции для иранской ядерной программы еще ведется, причем к ней привлекаются не только военные специалисты. Вероятнее всего, ущерб был нанесен настолько значительный, что иранские власти с трудом смогут вернуться к разработкам, добавила посол.