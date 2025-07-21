Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 21 июля 2025Мир

Посол Израиля в Москве досрочно завершит миссию в России

Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит миссию в октябре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в диппредставительстве Израиля.

«Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что Гальперин завершает миссию из-за нового назначения. Дипломат возглавит европейский департамент МИД Израиля.

Ранее Симона Гальперин на брифинге для журналистов заявила, что в результате операции Израиля ядерная программа Ирана отброшена как минимум на 2-3 года. При этом, по словам дипломата, оценка последствий операции для иранской ядерной программы еще ведется, причем к ней привлекаются не только военные специалисты. Вероятнее всего, ущерб был нанесен настолько значительный, что иранские власти с трудом смогут вернуться к разработкам, добавила посол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

    На Украине ликвидировали министерства

    В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

    Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

    67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

    Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

    Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

    Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

    Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости