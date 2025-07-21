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15:46, 21 июля 2025Россия

Появилось новое видео полыхающей многоэтажки в российском городе

Появилось новое видео полыхающей пятиэтажки в Новороссийске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео, на котором запечатлена полыхающая многоэтажка в Новороссийске. Ролик опубликован в Telegram-канале Kub Mash.

На кадрах виден черный дым, идущий от пятиэтажного дома и заполоняющий округу.

По словам местных жителей, пожар начался после звука взрыва, на данный момент огонь охватил три квартиры и достиг площади в 300 квадратных метров. Из здания уже вывели 25 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Первое видео с места происшествия появилось ранее 21 июля. На снятых местными жителями кадрах видно полыхающий балкон верхнего этажа здания. По словам очевидцев, пожарные прибыли на вызов спустя 15-20 минут.

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