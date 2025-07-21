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09:56, 21 июля 2025Экономика

Названы российские города с максимальной предлагаемой зарплатой

В топ-3 городов с наилучшей предлагаемой зарплатой вошли Москва, Петербург и Уфа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По уровню медианной предлагаемой зарплаты в тройку лидеров среди российских городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Уфа. Об этом со ссылкой на исследование российских городов с максимальной предлагаемой зарплатой сообщает РБК.

Москвичам предлагают 100 тысяч рублей, петербуржцам — 84,6 тысячи, а уфимцам — 75,2 тысячи. При этом у первых ожидания полностью совпадают с предложением, вторые хотят на две тысячи рублей больше, а третьи — примерно на пять тысяч меньше.

Далее по предлагаемым зарплатам с небольшим отставанием идут Екатеринбург, Красноярск (75 тысяч рублей), Новосибирск (74,4 тысячи) и Казань (74,2 тысячи). У всех, кроме последней, ожидаемая медианная зарплата находится ниже предложения.

Лидером по росту предлагаемой заработной платы за год стал Омск, где медиана увеличилась на 22 процента, до 65,7 тысячи рублей. Далее идут Казань (плюс 18 процентов), Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (плюс 17 процентов).

Профессор высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская объяснила, что такая динамика в указанных городах объясняется гособоронзаказом и нехваткой сотрудников для промышленных предприятий. В то же время главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что речь идёт о догоняющем росте, то есть дефицит рабочей силы связан с переездом специалистов в другие города, которые больше выиграли от увеличения производства военной продукции.

Аналитики, опрошенные Центробанком, ожидают, что в 2025 году номинальная заработная плата в России вырастет на 12,5 процента, а реальная, то есть за вычетом инфляции — на три процента.

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