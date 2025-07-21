Продукты в секторе Газа подорожали в десятки раз

БАПОР: Цены на еду в секторе Газа выросли в 40 раз

Цены на еду в секторе Газа выросли в 40 раз. О резком подорожании продуктов со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщает ТАСС.

По данным организации, килограмм сахара в регионе подорожал до 100 долларов, а рис и мука — до 30 долларов.

«Тем временем недалеко от Газы, на складах БАПОР, запасов продовольствия хватит на все население более чем на три месяца. Страдания в Газе — дело рук человеческих, и их необходимо прекратить. Снимите блокаду и позвольте гуманитарной помощи поступать безопасно и в необходимом объеме», — сообщает генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини.

Утром 7 октября 2023 года израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В начале года генсекретарь ООН Антониу Гутерриш оценивал объем средств, требуемый для послевоенного восстановления сектора Газа в 53 миллиарда долларов. Согласно приведенной в материалах оценке, уже в первые три года понадобится около 20,57 миллиарда долларов, а самыми затратными окажутся сектора, связанные с жильем (15,2 миллиарда), торгово-промышленными и расходами на здравоохранение (6,9 миллиарда).