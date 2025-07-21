Пушилин заявил о проблемах ВСУ из-за потери Белой Горы в ДНР

Пушилин: Взятие ВС России Белой Горы перерезает путь снабжения ВСУ в ДНР

Взятие под контроль российских войск Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет российское издание «Украина.ру».

Как отметил политик, после освобождения населенного пункта появляется возможность перерезать трассу. «Это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — подчеркнул он.

Глава ДНР добавил, что опасаясь серьезных проблем с логистикой в этом районе, ВСУ активно сопротивляются у Клебан-Быкского водохранилища. Он добавил, что потеря населенного пункта Новоэкономическое также принесет много проблем ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России взяла под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР.