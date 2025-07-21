Пушилин раскрыл последствие взятия Белой Горы

Пушилин: Взятие Белой Горы позволяет перерезать снабжение ВСУ в ДНР

Взятие села Белая Гора российскими войсками позволяет перерезать важный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что переход населенного пункта под контроль армии России дает возможность перерезать трассу, которая является «важным направлением в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой».

Минобороны России сообщило о взятии Белой Горы 20 июля. По данным оборонного ведомства, установить контроль над селом удалось благодаря действиям подразделений южной группировки войск.

До этого российские войска взяли под контроль Попов Яр в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр».