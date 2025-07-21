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14:36, 21 июля 2025Россия

Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

Путин: Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Такой показатель на каждую россиянку обозначил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает ТАСС.

Бречалов доложил главе государства, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39, а к 2030 году его планируют повысить до 1,6. При этом губернатор подчеркнул, что в Удмуртии есть положительный тренд — с каждым годом становится больше многодетных семей.

На это Путин ответил, что коэффициент рождаемости должен быть еще выше. «Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал президент.

Ранее Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. По его данным, в стране наблюдается нехватка женского населения.

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