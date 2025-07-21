Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

Путин: Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1

Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Такой показатель на каждую россиянку обозначил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает ТАСС.

Бречалов доложил главе государства, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39, а к 2030 году его планируют повысить до 1,6. При этом губернатор подчеркнул, что в Удмуртии есть положительный тренд — с каждым годом становится больше многодетных семей.

На это Путин ответил, что коэффициент рождаемости должен быть еще выше. «Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал президент.

Ранее Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. По его данным, в стране наблюдается нехватка женского населения.