Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Такой показатель на каждую россиянку обозначил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает ТАСС.
Бречалов доложил главе государства, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39, а к 2030 году его планируют повысить до 1,6. При этом губернатор подчеркнул, что в Удмуртии есть положительный тренд — с каждым годом становится больше многодетных семей.
На это Путин ответил, что коэффициент рождаемости должен быть еще выше. «Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал президент.
Ранее Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. По его данным, в стране наблюдается нехватка женского населения.