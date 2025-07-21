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16:42, 21 июля 2025Культура

Путин присвоил Богомолову звание

Путин присвоил режиссеру Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России»
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание режиссеру Константину Богомолову. Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Глава государства своим указом наградил художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной званием «Заслуженный деятель искусств России».

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» был награжден артист театра «Русская песня» и телеведущий Вячеслав Манучаров. Президент отметил его «вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее стало известно, что народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством». Звезда «Служебного романа» лично присутствовала на торжественной церемонии вручения и выступила с благодарственной речью.

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