Звезде «Служебного романа» вручили орден

Народной артистке СССР Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, известной по «Служебному роману» и другим любимым советским фильмам, вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на власти Петербурга.

Фрейндлих лично присутствовала на торжественной церемонии вручения и выступила с благодарственной речью. По словам артистки, вся ее жизнь принадлежит театру, которому она верой и правдой служила.

«Оказалось, что это заслуга перед Отечеством. Благодарю вас за то, что вы здесь, в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Моя дочь, мои внуки и мои правнуки. Все остальное — сплошная радость», — сообщила она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих с 90-летием.