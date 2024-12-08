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11:10, 8 декабря 2024Культура

Путин поздравил Фрейндлих с 90-летием

Путин поздравил Фрейндлих с 90-летием и наградил ее орденом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих с 90-летием и наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом в Telegram сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

«За годы созидательного творческого пути вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создали целую плеяду ярких, талантливых, самобытных работ, каждая из которых — признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу», — говорится в поздравлении главы государства, направленном актрисе.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Фрейндлих известна по ролям в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Старомодная комедия», «Соломенная шляпка» и многим другим. В общей сложности она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. С 1983 года Алиса Фрейндлих — одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

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