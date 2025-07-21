Раскрыты цели комбинированного удара Российской армии по объектам Украины

Минобороны России отчиталось об ударе по центру комплектования ВСУ

Российская армия нанесла комбинированный удар при помощи беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы склады боеприпасов, цех сборки беспилотников, территориальный центр комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских формирований, в том числе наемников, в 142 районах.

Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении тех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее, 19 июля, российское оборонное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В результате были поражены цеха по производству составных частей ракет и дронов.