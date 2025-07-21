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13:09, 21 июля 2025Ценности

Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

Рэпер Navai преподнес блогерше Мироновой сумку Hermès с «Дошираком» внутри
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Phoenixproduction / Shutterstock / Fotodom

Популярный российский рэпер азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, преподнес возлюбленной, блогерше Анастасии Мироновой необычный подарок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша записала видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором продемонстрировала роскошный презент от избранника. Так, она запечатлела на камеру небольшую черную сумку французского люксового бренда Hermès и показала ее содержимое. Оказалось, что внутри изделия лежала лапша быстрого приготовления «Доширак».

«Navai пустые сумки не дарит», — подписала девушка кадры.

Ранее сообщалось, что американская актриса Тори Спеллинг также преподнесла бывшему мужу, канадскому телеведущему Дину Макдермотту необычный подарок. Тогда звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» рассказала, что врач отдал ей импланты после операции на грудь, и она решила сделать из них подставки для книг.

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