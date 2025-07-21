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06:35, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

РИА Новости: Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники разработали новую схему, согласно которой они звонят россиянам и представляются сотрудниками маркетплейсов. Об этом предупредил директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники звонят жертве и сообщают об оформленной на ее имя доставки. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, то мошенники используют несколько вариантов объяснения ситуации: ошибка, подарок или оформление заказа другим пользователем на имя собеседника.

После этого злоумышленники предлагают подтвердить личность и высылают смс-код. В некоторых случаях от жертвы требуют «пройти верификацию» как можно скорее, предупреждая, что в противном случае посылка будет утилизирована.

Бийчук предупредил, что на самом деле благодаря коду из смс мошенники получают доступ к личным данным или банковским счетам жертвы. Кроме того, злоумышленники могут прислать ссылку на поддельный сайт курьерской службы или маркетплейса, где пользователя просят ввести личные данные.

Ранее стало известно, что россиян предупредили о необычном виде мошенничества. Злоумышленники крадут данные и взламывают приложения под видом смены кода домофона.

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