У экс-совладелицы ЦУМа потребовали миллионы на помощь семье

Россиянин под угрозами потребовал миллионы у родственников-миллиардеров

57-летней экс-совладелице ЦУМа и ее мужу — основателю сети Lady & Gentleman — поступили угрозы от 35-летнего племянника, вымогающего деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, мужчина затаил на богатых родственников злобу за то, что они отказались подарить ему два миллиона долларов на квартиру на Остоженке. Мужчина считает, что родственники должны его семье и требует 160 миллионов рублей, угрожая приездом людей в масках.

Женщина обратилась в полицию после того, получила от мужчины серию сообщений с угрозами расправы и описанием сцен насилия.

Ранее сообщалось, что у российского футболиста Федора Смолова вымогали несколько миллионов рублей, угрожая выложить в сеть видео с дракой с его участием.