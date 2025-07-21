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10:25, 21 июля 2025Россия

Россиянин вылез на карниз восьмого этажа из-за нежелания уезжать с родителями

Mash: В Обнинске мужчина вылез на карниз восьмого этажа из-за нежелания уезжать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Обнинске мужчина вылез на карниз восьмого этажа из-за нежелания уезжать с родителями. Как стало известно Telegram-каналу Mash, россиянин стоит так уже 16 часов и никого к себе не подпускает.

По сведениям издания, горожанина пытаются вернуть в квартиру брат и родители. Кроме того, под окнами начали дежурить спасатели.

Предположительно, мужчину захотели вывезти из Обнинска. Однако он сбежал из аэропорта на съемную квартиру и выбрался на карниз. По одной из версий, россиянин решился на подобный шаг из-за девушки, в которую влюбился.

До этого сообщалось, что в поселке Серебряные Пруды в Московской области жители спасли трехлетнего ребенка, вылезшего на карниз балкона пятого этажа.

Родители тогда пояснили, что на несколько минут отлучились из квартиры. За это время ребенок запер дверь изнутри. Пока взрослые пытались вскрыть замок, мальчик вылез в окно.

ЖЗЛ
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