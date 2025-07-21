Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 21 июля 2025Экономика

Россиянка пожаловалась на невозможность бесплатно выйти из дома

Жительница Крыма пожаловалась на скупленные по периметру участка земли
Мария Черкасова

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Жительница Крыма Валентина Заболоцкая пожаловалась на невозможность бесплатно выйти из дома из-за скупки территорий вокруг участка. Об этом сообщает «Подъем».

Женщина живет в поселке Утес в Алуште. Землю вокруг участка продали без уведомлений, и теперь она может перемещаться только через крышу.

Дом достался женщине от дяди в наследство — тот работал в санатории «Утес» и выделил мужчине участок. Жилье построили в 1960-м. Земля принадлежала санаторию до начала 2000-х годов, затем ее передали сельсовету, которые «выделил землю ровно по обводочке по дому». Теперь дверь дома открывается на чужую территорию. Более того, вскоре выяснилось, что часть дома также находится на чужом участке. Дом расположен с краю по улице, с одной из сторон расположен отвесной уклон к морю.

Заболоцкая рассказала, что землю у дома продавали и перепродавали несколько раз, в настоящее время ей владеет компания «Таврида», которая требует с владелицы-пенсионерки по 412 тысяч рублей в год за проход к дому.

В настоящее время женщина дошла с жалобами до Верховного суда.

Ранее в Пензе жители дома на проспекте Строителей пожаловались, что не могут выйти из дома из-за того, что подъезд затопило кипятком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда группы The Hatters разбился в ДТП вместе с женой. Что известно о трагедии?

    Раскрыто имущество Ефремова на фоне сообщений о разводе

    Причинивший многомиллионный ущерб Минобороны России отделался малым сроком

    Покалеченная в Дубае модель объяснила причину съемок в жестких порно-роликах

    Продукты в секторе Газа подорожали в десятки раз

    Русский митрополит встретится с новым Папой Римским

    В России отреагировали на отмену концерта Гергиева в Италии

    Предсказан выход смартфона с рекордным аккумулятором

    Верховный суд ликвидировал российскую политическую партию

    В России признали нежелательной немецкую организацию с именем Розы Люксембург

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости