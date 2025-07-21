Россиянка пожаловалась на невозможность бесплатно выйти из дома

Жительница Крыма пожаловалась на скупленные по периметру участка земли

Жительница Крыма Валентина Заболоцкая пожаловалась на невозможность бесплатно выйти из дома из-за скупки территорий вокруг участка. Об этом сообщает «Подъем».

Женщина живет в поселке Утес в Алуште. Землю вокруг участка продали без уведомлений, и теперь она может перемещаться только через крышу.

Дом достался женщине от дяди в наследство — тот работал в санатории «Утес» и выделил мужчине участок. Жилье построили в 1960-м. Земля принадлежала санаторию до начала 2000-х годов, затем ее передали сельсовету, которые «выделил землю ровно по обводочке по дому». Теперь дверь дома открывается на чужую территорию. Более того, вскоре выяснилось, что часть дома также находится на чужом участке. Дом расположен с краю по улице, с одной из сторон расположен отвесной уклон к морю.

Заболоцкая рассказала, что землю у дома продавали и перепродавали несколько раз, в настоящее время ей владеет компания «Таврида», которая требует с владелицы-пенсионерки по 412 тысяч рублей в год за проход к дому.

В настоящее время женщина дошла с жалобами до Верховного суда.

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