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21:44, 21 июля 2025Бывший СССР

Российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске

Украинские военные сообщили о заходе российских разведгрупп в Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская разведгруппа устроила засаду на машину Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск), об этом сообщил офицер ВСУ с позывным Алекс, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Наши спецгруппы уже в Покровске! Вчера и сегодня на юге Покровска в последние дни наблюдается высокая активность российских ДРГ: было обстреляно уже несколько автомобилей подразделений ВСУ», — отмечается в публикации.

Украинский офицер назвал активизацию подобных групп тревожным сигналом, свидетельствующем об усилении атак на населенный пункт. В окрестностях сейчас идут бои.

Как отмечают военкоры, боевые действия идут в Зверево и в направлении Новоукраинки, российские войска продвигаются севернее Шевченко.

Ранее стало известно, что ВС РФ в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске и теперь контролируют все логистические пути в город.

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