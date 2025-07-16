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17:24, 16 июля 2025Бывший СССР

ВС России начали повторять тактику при взятии Бахмута на одном направлении

«ВХ»: Обстановка в районе Покровска повторяет модель в Бахмуте и Авдеевке
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обстановку на покровском направлении сравнили с развитием сценария, ранее реализованного в Артемовске (украинское название — Бахмут) и Авдеевке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Оперативная обстановка в районе Покровска начинает повторять уже отработанную модель, реализованную в Бахмуте и Авдеевке: последовательная фланговая изоляция, давление по линии снабжения и фронтальное оседание после стратегического истощения», — говорится в сообщении.

При этом сообщается о смещении линии фронта от населенного пункта Удачное в сторону Райполя, что может свидетельствовать о подготовке второго вспомогательного направления.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и теперь контролируют все логистические пути в город.

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