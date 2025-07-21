Российские следователи возбудили дело в отношении журналистки из-за постов в Telegram

Следователи возбудили дело о фейках о ВС РФ против журналистки «Дождя» Монгайт

В России следователи возбудили дело в отношении журналистки, продюсера телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анны Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, дело по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ было возбуждено 18 июля. Поводом стали посты журналистки в Telegram-канале, написанные в апреле 2022 года и июле 2023 года. Монгайт может грозить до 10 лет колонии. Сейчас она находится не в России.

Ранее московские следователи возбудили уголовные дела против главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), его супруги, журналистки Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и их коллеги Валерии Ратниковой (внесена Минюстом в реестр иноагентов).