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15:30, 21 июля 2025Бывший СССР

Российские войска совершили мощный рывок в Запорожской области

Russia Today: ВС России совершили мощный рывок в Запорожской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону в селе Малая Токмачка, совершив мощный рывок в Запорожской области. Об этом рассказал командир 70-го полка с позывным Кабарда в интервью военному корреспонденту Russia Today Владу Андрице.

Для прорыва обороны российским войскам необходимо было взять мощное укрепление — кирпичный завод. Следующим шагом было взятие следственного изолятора (СИЗО), на стенах которого стояла система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По информации RT, к селу Малая Токмачка не могли подступиться год.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, что власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Он отметил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену.

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