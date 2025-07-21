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12:21, 21 июля 2025Россия

Российские войска ударили «Кинжалами» по Украине

Минобороны: ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Помимо того, для атак использовались ударные беспилотники. В оборонном ведомстве отметили, что помимо предприятий ВПК на Украине поражение получили военные аэродромы. Все цели ударов были достигнуты, подчеркнули в министерстве.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ударом с применением фугасных авиабомб уничтожили места расположения резервов ВСУ в Днепропетровской области.

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