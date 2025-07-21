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09:00, 21 июля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили ФАБ по резервам ВСУ

Российские войска ударом ФАБ уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударом с применением фугасных авиабомб (ФАБ) уничтожили места расположения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС в понедельник, 21 июля.

По его словам, в результате удара было уничтожено до взвода украинских военных. Кимаковский добавил, что солдат ВСУ недавно перебросили на этот участок для удержания населенного пункта Зеленый Гай.

«В Ивановке ФАБами уничтожен взвод противника, 10 человек личного состава ранены. Это было резервное соединение. (...) Они [ВСУ] даже не успели отправить группы в Зеленый Гай для его удержания. Их уничтожили сразу после переброски к линии фронта», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска продолжают наступление на Зеленый Гай в Днепропетровской области. Отмечалось, что бои идут за каждую улицу населенного пункта.

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