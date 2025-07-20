«РВ»: ВС России штурмуют Зеленый Гай в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России штурмуют населенный пункт Зеленый Гай в Днепропетровской области. О наступлении Российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что в Зеленом Гае бои идут буквально за каждую улицу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают район Новохатского, пытаясь остановить продвижение Российской армии.

Кроме того, ВС России продвинулись в лесополосе западнее Поддубного. Также российская пехота закрепилась в Вольном Поле.

Ранее журналист Андрей Коц заявил, что Российская армия открыла новый фронт в зоне специальной военной операции (СВО). Речь идет о севере Харьковской области, где российские войска установили контроль над населенным пунктом Дегтярное.