Российский подросток изготавливал дома самодельные взрывные устройства

В Алтайском крае задержали молодого человека за изготовление взрывчатки

В Новоалтайске Алтайского края задержали молодого человека за изготовление взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в мае 2024 года в одном из мессенджеров 18-летний подозреваемый опубликовал высказывание с оправданием терроризма. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ был установлено, что он занимался изготовлением самодельного взрывного устройства.

Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется закрепление доказательной базы для предъявления ему обвинения. Он подозревается в преступлении по статьям 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

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