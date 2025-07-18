Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 18 июля 2025Силовые структуры

В России разоблачили администратора крупного Telegram-сообщества

ФСБ: В Нижегородской области администратор Telegram-сообщества получил 11 лет
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Нижегородской области администратора оппозиционного Telegram-сообщества приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, осужденный администрировал Telegram-сообщество, где призывал воевать на стороне Вооруженных сил Украины. В 2022 мужчина познакомился с представителями украинских спецслужб и согласился сотрудничать с ними. Так, россиянин выкладывал в Telegram материалы, оправдывающие террористическую деятельность Украины. Позже он собирал для республики данные о перемещении техники и личного состава Российской армии и сотрудников правоохранительных органов.

В 2023 году гражданина задержали. Он признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Донецкой народной республике силовики обнаружили заминированный схрон ВСУ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдуманная в Киеве история». На Украине объяснили неспособность ВСУ перейти в наступление по просьбе Трампа

    Стало известно о возможной провокации Сырского

    Россиянин ответил мигранту фразой в духе фильма «Брат» и попал на видео

    Раскрыто число увольняющихся в первый год работы медиков в России

    Отопление включили в 35-градусную жару в российском городе

    Назван способ для задержанного во Франции российского баскетболиста выйти из тюрьмы

    Трамп распорядился рассекретить материалы по делу Эпштейна

    Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана по Украине

    Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат объяснился

    Еще одна страна понизит потолок цен на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости