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00:21, 21 июля 2025Бывший СССР

Российский спецназ уничтожил украинскую группу операторов БПЛА

«РВ»: Спецназ «Анвар» уничтожил группу операторов БПЛА Vampire
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Бойцы спецназа «Анвар» выследили и уничтожили украинскую группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vampire. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что разведчики проследили за тяжелым дроном-бомбардировщиком, обнаружили точку запуска и нанесли удар, уничтожив пункт отправления.

Кроме того, спецназ поддерживает наступление подразделений Российской армии на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников подразделения ФСБ по Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили дрон-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку.

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