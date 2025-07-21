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14:04, 21 июля 2025Мир

Румыния сообщила о вторжении четырех украинских воздушных объектов

Минобороны Румынии сообщило о вторжении четырех украинских воздушных объектов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bogdan Pantilimon / Wikimedia

Министерство обороны Румынии сообщило о вторжении четырех украинских объектов в воздушное пространство страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«В ходе операций (...) было обнаружено 12 украинских воздушных объектов, появившихся в воздушном пространстве Украины к северу от границы с Румынией. Четыре из них непреднамеренно вторглись на несколько минут в [воздушное] пространство нашей страны», — утверждается в пресс-релизе.

В воздух были подняты два истребителя F-16 для «проведения воздушной разведки», к которым позже присоединились два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии. Власти Украины, в свою очередь, подтвердили, что «принимали меры по рассредоточению» самолетов с аэродромов, расположенных на западе страны. Румынское оборонное ведомство отметило, что произошедшее «не представляло реальной угрозы национальной безопасности».

Ранее в районе Калининградской области был зафиксирован американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17.

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