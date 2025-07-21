Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 21 июля 2025Мир

Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

Flightradar: Разведывательный самолет США пролетел в районе Калининграда
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ryan Fletcher / Getty Images

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 зафиксировали в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США, который вылетел с авиабазы НАТО «Милденхолл» в Великобритании и пролетел у границ Калининграда.

Ранее, 28 февраля, RC-135V Rivet Joint был замечен над Черным морем. Спустя несколько часов после этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает прокачку газа по газопроводу.

До этого разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

    ВСУ попытались ударить по Москве

    «Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

    Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

    Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

    Силу дождей в Москве оценили

    В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

    Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

    Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости