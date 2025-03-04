Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Flightradar: Самолет США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем

Самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США, который вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и пролетел недалеко от берегов Крыма.

После нескольких длительных полетов над акваторией Черного моря самолет отправился в обратном направлении на базу вылета.

9 января разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией. Воздушное судно вылетело с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу.