Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 4 марта 2025Мир

Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Flightradar: Самолет США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем
Семен Александров (редактор)

Фото: tataquax / Wikimedia

Самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США, который вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и пролетел недалеко от берегов Крыма.

После нескольких длительных полетов над акваторией Черного моря самолет отправился в обратном направлении на базу вылета.

9 января разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией. Воздушное судно вылетело с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по ЖКУ

      Помощник президента России прокомментировал новые переговоры с США

      Меган Маркл потребовала звать себя по-другому

      Заметившая странности в речи 23-летней подруги девушка спасла ей жизнь

      В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца

      Маск оценил слова Зеленского о готовности к переговорам

      В России теперь можно запретить себе брать кредиты, чтобы защититься от мошенников. Какие новые схемы обмана они придумают?

      Зеленский после обращения к Трампу поговорил с премьером Британии

      Деми Мур тяжело перенесла поражение на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше