Самолет разведки США пролетел вблизи российской границы

Американский разведывательный самолет пролетел вблизи границы РФ

Самолет разведки США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией. Об этом информирует финский телерадиовещатель Yle.

«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», — говорится в сообщении.

Данные города расположены рядом с российской границей. Утверждается, что воздушное судно вылетело с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу.

23 августа прошлого года в западной части Черного моря был замечен самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США. Как указывалось, воздушное судно с неуказанным идентификационным номером взлетело с военно-морской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

До этого стало известно, что над акваторией Черного моря скопилось множество американских самолетов-разведчиков.