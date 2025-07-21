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03:08, 21 июля 2025Россия

Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин: Средствами ПВО уничтожен еще один беспилотник, направляющийся к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сбит еще один летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей российского региона сообщил, что в Шахтах и Новошахтинске взрывы начали звучать 21 июля после полуночи. Также сообщалось, что после падения обломков одного из сбитых БПЛА начался пожар.

До этого в небе над Украиной заметили 66 дронов «Шахед». По данным мониторинговых пабликов, налет «Шахедов» идет с юга, востока и севера.

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