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00:41, 21 июля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Ростовскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей российского региона.

Жители Шахт и Новошахтинска рассказали, что взрывы начали звучать после полуночи. Кроме того, обломки одного из сбитых БПЛА упали в поселке Каменоломни. Начался пожар, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщил канал.

Официальной информации в данный момент нет.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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