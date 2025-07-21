Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 21 июля 2025Бывший СССР

СБУ заявила о задержании российского «агента»

СБУ задержала сотрудника НАБУ, который якобы шпионил в пользу России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

«Деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны (экс-президента Украины Виктора) Януковича», — добавили в ведомстве.

По данным СБУ, задержанный якобы собирал данные украинских силовиков и «других граждан», используя для этого закрытые базы правоохранительных органов. Служба сообщила о по меньшей мере 60 эпизодах передачи секретной информации.

Уголовное дело возбуждено по статье «госизмена» и «несанкционированные действия с информацией».

Ранее суд в Крыму приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины, который передавал сведения о Российской армии Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

    В G7 обеспокоились из-за обысков и задержания детективов НАБУ

    Депутат Рады заявил о неизбежности поражения Украины

    В США призвали остановить гонку ядерных вооружений

    В Госдуме объяснили задачу подконтрольных государству мессенджеров

    В Запорожской области обломки украинского дрона упали на территорию детского сада

    В Минфине США пригрозили обсудить с Китаем закупки нефти у России

    Российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске

    ФАС усилит контроль за ценами на питьевую воду в московских аэропортах

    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости