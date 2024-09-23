Гражданина Украины осудили в России за шпионаж в пользу Киева

Суд в Крыму дал 14 лет колонии украинцу за шпионаж в пользу Киева

Суд в Крыму приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины, который передавал сведения о Российской армии Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Центральному военному округу.

Сухачева М.А. признали виновным по статье о шпионаже. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, украинец собирал информацию о применении зенитно-ракетных подразделений Вооруженных сил (ВС) России в ходе проведения специальной военной операции на территории Запорожской области и передавал ее украинским спецслужбам. Уточняется, что эти данные могли быть использованы против ВС РФ.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 62-летнего украинца Сергея Спартесного по делу о шпионаже. По данным суда, в мае 2023 года Спартесний собирал информацию о марках и государственных регистрационных знаках машин, которые использовали работники российских правоохранительных органов в Энергодаре, и передавал их сотруднику Службы безопасности Украины.