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22:05, 21 июля 2025Мир

В США призвали остановить гонку ядерных вооружений

Американские сенаторы призвали США остановить гонку ядерных вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Группа американских сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки призвали Вашингтон остановить гонку ядерных вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

Они рекомендовали властям США возглавить глобальные усилия по остановке и обращению вспять новой гонки ядерных вооружений. «Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе.

По данным сенаторов, несмотря на сокращение более 50 тысяч боеголовок после окончания холодной войны, в мире по-прежнему насчитывается около 12 тысяч ядерных зарядов. При этом 95 процентов из них находятся в арсеналах США и России, напомнили они.

Авторы считают, что это представляет «неприемлемую угрозу для выживания человечества».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов, Китай мог бы присоединиться.

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