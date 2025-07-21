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14:29, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

Симоньян сообщила, что ее аккаунт в соцсети X заблокировали во Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее аккаунт в соцсети X заблокировали во Франции. В своем Telegram-канале она посмеялась над произошедшим.

«Мой аккаунт в X (Twitter) заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. Я не говорила, что его жена — мужик», — поиронизировала журналистка.

Симоньян также опубликовала скриншот своей страницы в соцсети X, где указано, что доступ к ее аккаунту был ограничен в европейской стране по требованию суда.

Ранее главред RT раскрыла мечту Запада относительно России и спецоперации на Украине. Симоньян заявила, что западные страны ждут, когда россияне устанут от боевых действий.

В феврале американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала расследование, посвященное возможной трансгендерности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) жены французского президента Брижит Макрон. По ее утверждению, супругой политика на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году.

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