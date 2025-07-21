СК раскрыл планы в отношении российской журналистки

СК планирует объявить в розыск журналистку «Дождя» Монгайт за фейки о ВС России

Следователи планируют объявить в розыск журналистку, продюсера телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анны Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинению в фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, сейчас правоохранители рассматривают вопрос об объявлении ее в розыск, а также проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Поводом стали посты журналистки в Telegram-канале, написанные в апреле 2022-го и в июле 2023 года. Монгайт может грозить до 10 лет колонии.