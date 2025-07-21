Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 21 июля 2025Силовые структуры

СК раскрыл планы в отношении российской журналистки

СК планирует объявить в розыск журналистку «Дождя» Монгайт за фейки о ВС России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи планируют объявить в розыск журналистку, продюсера телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анны Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) по обвинению в фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, сейчас правоохранители рассматривают вопрос об объявлении ее в розыск, а также проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Поводом стали посты журналистки в Telegram-канале, написанные в апреле 2022-го и в июле 2023 года. Монгайт может грозить до 10 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских

    Загоревшийся после падения обломков БПЛА в Подмосковье дом сняли вблизи

    Самокатчиков предостерегли от одной вещи

    Умерла актриса из «Служебного романа»

    На 660 процентов выросли поставки одного китайского товара в США

    Военный суд определился по слушаниям дела о теракте в «Крокусе»

    Нашествие лягушек в украинском городе попало на видео

    Российский бегун побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд

    Израиль выразил беспокойство из-за связей России и Ирана

    Дачников призвали срочно сажать редьку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости