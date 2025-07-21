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20:41, 21 июля 2025Мир

США и Германия приблизились к соглашению о помощи Украине

Bloomberg: ФРГ и США близки к заключению сделки о передаче Киеву ЗРК Patriot
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jens Buttner / Reuters

Германия и США близки к заключению сделки о передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сделка подразумевает, что Берлин отправит в Киев две батареи Patriot из своих запасов, а администрация президента США Дональда Трампа согласится заменить вооружение за счет промышленных запасов», — приводит агентство слова людей, знакомых с ходом обсуждения.

В материале также приводятся слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который в ходе онлайн-встречи контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») заявил, что Берлин внесет свой вклад и отправит Украине в общей сложности пять систем Patriot «как можно быстрее», не вдаваясь в подробности переговоров с США.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине. Так, администрация Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии. По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа планирует менять планы грядущих поставок.

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