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15:32, 21 июля 2025Мир

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в одной стране

UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force Airman 1st Class Callie Norton / Wikimedia

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

«Несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке», — утверждается в публикации.

На данной авиабазе хранилось американское оружие во времена холодной войны, однако в 2008 году оно было вывезено в связи с сокращением вооружений в Европе. В материале подчеркивается, что возвращение ядерных бомб на базу Лейкенхит означает изменение ядерной стратегии НАТО в Европе «на фоне ухудшения отношений с Россией».

Ранее стало известно, что ракет, которыми располагают США, хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий.

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