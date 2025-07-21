США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в одной стране

UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Британии

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

«Несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке», — утверждается в публикации.

На данной авиабазе хранилось американское оружие во времена холодной войны, однако в 2008 году оно было вывезено в связи с сокращением вооружений в Европе. В материале подчеркивается, что возвращение ядерных бомб на базу Лейкенхит означает изменение ядерной стратегии НАТО в Европе «на фоне ухудшения отношений с Россией».

Ранее стало известно, что ракет, которыми располагают США, хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий.