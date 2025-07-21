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12:23, 21 июля 2025Силовые структуры

Стала известна дата рассмотрения жалоб на приговор Беркович и Петрийчук

Верховный суд РФ рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук 19 августа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд России рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости

Жалобы рассмотрят 19 августа.

8 июля их приговорили к шести годам колонии общего режима — столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме. Позже Апелляционный суд смягчил наказание. Беркович назначили пять лет и семь месяцев, Петрийчук — пять лет и десять месяцев лишения свободы.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.

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