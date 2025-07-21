Стали известны подробности о пострадавших пассажирах автобуса в Якутске

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после падения автобуса в Якутии

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после падения вахтового автобуса в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что медики пытаются их стабилизировать. Еще семеро — средней степени тяжести, все они находятся в Центральной районной больнице.

По данным Mash, у большинства подозревают сотрясения мозга, есть переломы и ссадины. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение, четверых из них сейчас дополнительно обследуют.

Вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии в ночь на 21 июля — погибли 14 человек. Всего в салоне находились около 36 человек. На месте работают спасатели, Госавтоинспекция, а также сотрудники предприятия.