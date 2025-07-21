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01:24, 21 июля 2025Россия

Вахтовый автобус рухнул в обрыв с 25 метров в российском городе

Вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии, есть погибшие
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров в Якутии — погибли 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагический инцидент произошел в ночь на 21 июля. Водитель «НЕФАЗа», который перевозил сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал вниз. Всего в салоне находились около 36 человек.

Уточняется, что семеро доставлены в больницу с тяжелыми травмами, им оказывают помощь в местной Центральной районной больнице.

На месте работают спасатели, Госавтоинспекция, а также сотрудники предприятия.

Ранее стало известно, что в Москве при ДТП с участием двух автобусов пострадали больше десяти человек. ЧП произошло на Профсоюзной улице. Один автобус врезался в другой, после чего снес столб.

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