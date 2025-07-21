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15:02, 21 июля 2025Культура

Стали известны подробности трагедии со звездой группы The Hatters

Отец разбившегося артиста Вадима Рулева заявил, что его похоронят рядом с женой
Андрей Шеньшаков

Фото: @vadim_rulman

Отец бывшего тромбониста группы The Hatters Вадима Рулева, который разбился на мотоцикле вместе со своей супругой Екатериной, рассказал подробности трагедии. Его слова передает ИА Regnum.

Как сообщил Константин Рулев, пара ехала с дачи к ним в гости, чтобы попеть песни и «душевно посидеть».

«Он с женой жил на даче, ехали к нам в гости. Хотели посидеть, обсудить дальнейшие планы, но не смогли. Они одна семья, похоронят их рядом. Когда, пока не знаем. Надо все оформить», — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что ДТП с участием Рулева произошло 20 июля, около 18:30, во Всеволожском районе Ленинградской области. Сообщается, что он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вместе с ним была его супруга Екатерина.

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