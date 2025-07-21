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15:04, 21 июля 2025Бывший СССР

Стали известны результаты российских ударов по критической инфраструктуре Украины

ВС России нанесли удары по действующим предприятиям ВПК в Киеве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по критической инфраструктуре военно-промышленного комплекса в Киеве. О результатах российских атак рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В ходе масштабной воздушной операции российские войска нанесли серию ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и базам хранения вооружения», — сказано в публикации.

По информации Рожина, благодаря ударам беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» были поражены два критически важных предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины: «Киевский радиозавод» и «Государственное Киевское конструкторное бюро "Артем"».

Ранее ВС РФ нанесли удары по Харькову и области. По словам источника канала «Иди и смотри», были поражены инфраструктура и места расположения Вооруженных сил Украины.

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