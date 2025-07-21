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12:10, 21 июля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удары по Харькову и области

ВС России нанесли удары по Харькову и области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по Харькову и области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника канала, удары, помимо самого Харькова, были зафиксированы в Купянске, Изюме, Чугуеве и других населенных пунктах региона. Были поражены инфраструктура и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ударом с применением фугасных авиабомб уничтожили места расположения резервов ВСУ в Днепропетровской области.

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