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14:23, 21 июля 2025Бывший СССР

Стали известны цели ударов ВС России по западу Украины

Рогов: ВС России уничтожили подземный склад вооружений ВСУ в Ивано-Франковске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, под удар попал подземный склад 20-го полка Нацгвардии. Он также подчеркнул, что для атаки было применено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно полученной оперативной информации от наших военных, подтвержденной на местах, минувшей ночью в Ивано-Франковске поражен подземный склад вооружений Нацгвардии Украины.

Ранее стало известно, что Российские войска в ночь с 20 на 21 июля атаковали территорию Украины рекордным количеством беспилотников и ракет. В частности, под удар попал ракетостроительный завод «Артем» в Киеве.

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