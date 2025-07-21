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10:21, 21 июля 2025Бывший СССР

Стали известны детали массированной ночной атаки на Украину

Mash: ВС РФ ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска в ходе атаки в ночь с 20 на 21 июля ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет. Детали массированной ночной атаки стали известны Telegram-каналу Mash.

«ВС России атаковали Украину рекордным количеством беспилотников и ракет этой ночью — досталось военным объектам, аэродромам, объектам энергетики, пунктам временного размещения [Вооруженных сил Украины]», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Киеве российские войска также ударили по ракетостроительному военному заводу «Артем».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах в Соломенском и Дарницком районах столицы Украины. До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал об ударе дронов «Герань-2» в городе.

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