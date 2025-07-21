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18:03, 21 июля 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО общавшегося с Путиным учителя ОБЖ

Появилась информация о смерти на СВО общавшегося с Путиным учителя ОБЖ Старунова
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Появилась информация о смерти в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине общавшегося с президентом России Владимиром Путиным учителя ОБЖ Геннадия Старунова. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале гендиректора платформы «Россия - страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.

«Погиб, исполняя свой долг. Буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы, общался с Владимиром Путиным и представил свою инициативу», — написал Бетин.

По его словам, в мае Старунов приезжал на заседание практически с линии боевого соприкосновения, находясь в отпуске. Предложенная им иницитива заключалась в том, чтобы создать систему предконкурсной подготовки для участников СВО, чтобы после возвращения они могли легче интегрироваться в проекты платформы «Россия - страна возможностей».

Бетон уточнил, что 16 июля Путин дал поручение начать работу над созданием предложенной Старуновым системы. Работа ведется, добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру. Речь шла о командире роты Алексее Ищенко, которого не стало летом 2022 года.

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