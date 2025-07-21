Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 21 июля 2025Экономика

Российским строительным компаниям пообещали рост банкротств

Глава НПС Крапивин рассказал о банкротствах строительных компаний в 2025 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Банкротств строительных компаний в 2025 году, скорее всего, будет еще больше. Об этом в интервью РБК рассказал акционер и гендиректор крупнейшего российского холдинга инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» (НПС) Алексей Крапивин.

По его словам, к таким последствиям приведут и высокая ключевая ставка Центробанка, и сокращение заказов и другие факторы.

В том числе на негативные результаты повлияли ошибки в планировании небольших компаний. «Предприниматели считали, что смогут обслуживать кредитный портфель, и занимались собственной инвестпрограммой или другими проектами, а сегодня обслуживать свой долг при таком уровне ставок больше не могут», — объяснил он.

По словам Крапивина, если сейчас считать окупаемость инфраструктуры без комплексных эффектов по обычным меркам, то строить вообще не выгодно, лучше положить деньги на депозит. Однако поскольку в перспективе такой подход окажется губительным, и государство, и бизнес пытаются снизить негативный эффект.

Глава НПС признает, что без поддержки властей строителям пройти кризис будет очень сложно. Даже в лучшие годы для строителей хорошей рентабельностью по проекту считались 10-15 процентов, причем в автодорожной сфере цифры были заметно ниже — 2-3 процента, а теперь ситуация значительно хуже.

Материалы по теме:
«Построены они были кое-как» Миллионы россиян живут в старых панельных домах. С чем они вынуждены мириться?
«Построены они были кое-как»Миллионы россиян живут в старых панельных домах. С чем они вынуждены мириться?
2 апреля 2025
Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье. Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?
Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье.Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?
10 мая 2025

В качестве мер поддержки Крапивин предложил, во-первых, сформировать четкий план проектов на среднесрочную перспективу с обязательствами по финансированию, а во-вторых, разместить часть авансов по госконтрактам на обособленных банковских счетах. Это позволит компаниям хотя бы получать процент на остатки, потому что сейчас средства находятся на казначейских счетах и постепенно обесцениваются.

Также он призвал утвердить зарплаты в строительном секторе, чтобы подрядчику при получении контракта не приходилось доплачивать сотрудникам из своих средств. С нынешними нормативами что государство уверено, что трудовая сила обходится бизнесу гораздо дешевле, и потому устанавливает неадекватную стоимость контракта.

Ранее Национальная ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) подсчитала, что половина системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. Главной проблемой эксперты называют низкую рентабельность строительства дорог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обозначил минимальный показатель деторождения на каждую россиянку

    США захотели привлечь власти Сирии к ответственности

    Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

    Путин присвоил почетное наименование двум воюющим в зоне СВО соединениям

    В Москве затопило элитный ЖК с квартирами от 400 миллионов рублей

    Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери

    Осужденному бывшему замминистра обороны России подготовили новые обвинения

    Киркоров пожаловался на отсутствие смысла в новых песнях

    В Бангладеш военный самолет упал на колледж

    Российский синхронист рассказал о поддержавшем его на русском языке сопернике из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости