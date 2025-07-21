Стоматолог отравил жену цианидом и использовал дипфейк в попытке уйти от правосудия

В США стоматолог отравил жену ради денег и использовал ИИ для алиби

В США стоматолог отравил жену и попытался скрыть преступление при помощи дипфейка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы судебного процесса.

45-летнего стоматолога Джеймса Крейга обвинили в отравлении 43-летней жены Анджелы. По версии следствия, мужчина использовал смесь мышьяка, цианида и тетрагидрозолина (компонент глазных капель), которую подмешивал в протеиновые коктейли. Прокуроры утверждают, что финальную смертельную дозу он дал жене прямо в больничной палате, когда та находилась там с симптомами отравления. Ее не стало в марте 2023 года. Впоследствии выяснилось, что у Крейга был роман с коллегой. Кроме того, у него были проблемы с деньгами и крупные долги, с которыми он, вероятнее всего, хотел расплатиться за счет страховки после смерти Анджелы.

После возникновения подозрений следователи обнаружили в истории браузера на ноутбуке Крейга запросы: «как имитировать сердечный приступ» и «обнаруживается ли мышьяк при вскрытии». Он также пытался обеспечить себе алиби и уйти от правосудия при помощи дипфейка.

Старшая дочь Крейга, 21-летняя студентка, рассказала суду: «Отец дал мне письменные инструкции, как создать поддельное видео мамы. Он хотел, чтобы оно выглядело так, будто она сама просила купить вещества, которые в итоге ее погубили». «Я должна была сделать вид, что нашла флешку с этим видео в маминой сумке», — добавила дочь, отметив, что отец выбрал ее для этой роли как «самую технологически подкованную» в семье.

Особое внимание суда привлек факт, что Крейг категорически запретил проводить вскрытие тела жены, утверждая, что «это лишь удовлетворит праздное любопытство патологоанатомов». Защита Крейга настаивает на его невиновности, утверждая, жена могла сама выпить яд из-за депрессии. У пары остались шестеро детей. Судебный процесс продолжается.

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